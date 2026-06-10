Jay-Z sera en concert au Stade de France en septembre 2026

Jay-Z est en feu en ce moment, et après avoir clashé tout le rap game US, il vient d'annoncer une date au Stade de France en septembre 2026.

Il a 56 ans, mais pourtant Jay-Z semble au top de sa forme en ce moment. Il y a des années qu'il n'a pas sorti de projet, ni même de morceau inédit, mais il reste au cœur de l'actualité du rap US, rtout ces dernières semaines. Clashé ces dernières semaines par Drake, il a répondu au canadien, ensu allumant également tous ses rivaux au passage, lors de son freestyle au Roots Picnic. Et le voilà maintenant qui annonce un concert au Stade de France pour septembre 2026 !

Car cette année, Jay-Z célèbre les 30 ans de son album culte "Reasonable Doubt", sorti en 1996 et dont plusieurs morceaux sont d'ailleurs revenus sur les plateformes ces derniers mois. Et c'est dans ce cadre que Jay-Z viendra enflammer le Stade de France, le jeudi 10 septembre, pour la première fois depuis 2018, lorsqu'il était venu en France en compagnie de Beyoncé. A noter qu'il était également remonté sur la scène du Stade de France lors de la venue de sa femme en 2025 pour le Cowboy Carter Tour.

Mais cette fois, c'est donc en solo (a priori) que Jigga se produira dans le plus grand stade du pays. Et on espère qu'on va aussi avoir droit à au moins un bout du fameux titre "Ni**as in Paris", histoire de rendre hommage à la ville qui lui a inspiré ce morceau, même si on ne devrait pas voir Kanye West à ses côtés vu qu'ils sont en froid. En tout cas, on vous conseille d'être vifs si vous voulez vos billets : les places au Stade de France partent vite en ce moment, demandez aux fans de Niska...

Les préventes auront lieu le jeudi 11 juin à partir de 10h pour les propriétaires d'une Mastercard, et à 13h sur Live Nation. La billetterie officielle, elle, ouvrira le vendredi 12 juin à 10h.