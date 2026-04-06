Zaho et La Fouine à nouveau réunis dans "Problème"

Zaho et La Fouine à nouveau réunis dans "Problème"

13 ans après "Ma meilleure", Zaho et La Fouine sont à nouveaux réunis pour nous proposer le clip de "Problème", qui nous parle d'un amour compliqué.

Zaho a fait son retour avec un tout nouvel album vendredi dernier, "Versatile", trois ans après son précédent opus. Et sur son projet, on retrouve un featuring avec La Fouine, "Problème". Un feat qui est un beau symbole, presque 15 ans après la sortie de leur tube "Ma Meilleure", et un morceau qui nous parle d'un amour compliqué, à cause de l'absence de modèle affectif fonctionnel de chaque côté du couple. Le tout, accompagné d'un clip en noir et blanc qui met en scène les deux artistes au quartier. Ici, on trouve ça plutôt réussi, et vous ?

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