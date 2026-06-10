Kanye West : Bianca Censori trait une vache en lingerie dans son nouveau clip "Gemini Season"

Pour son anniversaire, Kanye West a décidé d'offrir à ses fans un cadeau : sa femme, en lingerie, en train de traire une vache avant de se faire asperger de lait. On n'en demandait pas tant !

On commence à le comprendre depuis quelques temps maintenant : les superstars du rap US ont un rapport étrange à la sexualité. Pas forcément malsain ou illégal comme un Diddy, mais étrange. On pense par exemple à Kanye West, dont on sait de source sûr qu'il adore voir le monde entier fantasmer sur ses compagnes : qu'il s'agisse de Amber Rose, de Kim Kardashian, ou de Bianca Censori il faut obligatoirement s'habiller très léger quand vous sortez à ses côtés. Et aujourd'hui, Ye va encore plus loin dans son délire avec le clip de "Gemini Season", dans lequel Bianca trait une vache en lingerie.

Cette semaine, le 8 juin, c'était l'anniversaire de Kanye West. Et pour son anniversaire, le rappeur a décidé de se faire un cadeau à lui-même, mais aussi à ses femmes, en dévoilant le clip de "Gemini Season". Un clip dans lequel sa compagne, Bianca Censori, apparaît en lingerie très légère, devant une vache. La mannequin finit par traire l'animal, avant que Kanye lui-même ne rentre dans le cadre de la vidéo pour prendre le pot de lait, et le renverser dans la bouche de sa femme, en n'oubliant pas d'en faire couler un peu partout sur sa poitrine.

La métaphore sexuelle est évidente et d'ailleurs, les paroles du morceau, plutôt très simples et très répétitives, ne parlent que de cul : "I wanna get kinky, I think she'll let me", ou encore "Uno, dos, cuatro hoes Come and pose with no clothes", bref, vous avez compris. Encore un beau craquage de la part de Kanye West, mais cette fois c'est plutôt drôle, et il n'insulte personne, même si la scène est un peu malaisante. Bon anniversaire Ye, et merci pour le "cadeau" !