Booba allume Sinik, La Fouine, et annonce un documentaire

Booba vient de confirmer qu'un documentaire était bien en route et qu'il devrait sortir en 2027 ! Et il en a profité pour allumer La Fouine et Sinik.

La semaine a commencé très fort dans le rap français, avec beaucoup d'actualités, à commencer par la triste nouvelle du décès de Prince Waly. Mais on a aussi eu droit à un freestyle COLORS qui a fait beaucoup de bruit, avec La Fouine qui a rappé sur un sample du titre culte de Sinik, "Une époque formidable". Et forcément, ce "rapprochement" entre deux de ses ennemis ne pouvait que faire parler Booba, qui était en pétard pendant toute la nuit : il en a profité pour allumer tout le monde, et pour annoncer officiellement son documentaire en 2027.

C'est l'évènement qui a fait parler toute la semaine dernière : Sinik a enfin sorti "Carton Rouge", dans lequel il allume Booba. Mais alors que les gens s'attendaient à découvrir le "Carton Rouge" écrit il y a 19 ans, lors du début de leur clash, le rappeur du 91 a sorti un clash très actuel, qui a visiblement été écrit récemment. Certaines punchlines font quand même mal, mais les partisans du Duc se servent de ça pour dire qu'il a écrit un clash en speed et que ça ne vaut pas grand chose. En story sur Instagram, Kopp a republié l'extrait d'une vidéo d'un gars inconnu qui analyse le clash, et en légende on peut lire : "Le docu est prévu en 2027, c'est signé".

On a donc un documentaire qui va sortir, autour de Booba, mais peut-être également autour du clash avec Sinik, on n'a pas toutes les informations. Un B2O qui passe en mode 50 Cent, à produire des documentaires pour descendre ses opps ? Ça pourrait être très divertissant.

Vous vous doutez bien qu'un fumier comme moi, dès qu'il a lancé le carton rouge, j'ai lancé la VAR. Et comme prévu, la VAR raconte une bien autre histoire. Et oui. Y a pas de "ralentir" !

On est assez curieux de voir ce que ça va donner, mais Booba ne s'arrête pas là. Il en profite également pour tacler La Fouine, qui semble être pris en flagrant délit de nouveau "retournement de veste", lui qui affirmait au début des années 2000 ne pas aimer Sinik, et qui a hier repris son instru pour son freestyle COLORS, ce que beaucoup voient comme un hommage. Forcément, tout ça n'a pas échappé à Kopp, qui a reposté un extrait du freestyle avec en légende "Un Acteur Formidable".

On dirait bien que Booba compte faire fonctionner la machine à clashs à plein régime dans les prochaines semaines, avec La Fouine, Sinik, Meryl, SDM, et tant d'autres... Est-ce qu'il n'aurait pas bientôt un album à vendre, en plus de son documentaire prévu pour 2027 ?