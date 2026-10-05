Prince Waly est décédé à l'âge de 34 ans : que le hip-hop français repose en paix

Le rap français perd un de ses kickeurs les plus talentueux et les plus authentiques en la personne de Prince Waly, décédé ce weekend à 34 ans, des suites d'une longue maladie.

C'est avec une bien triste nouvelle qu'on commence cette semaine, puisqu'on vient d'apprendre le décès de Prince Waly, mort le 4 octobre des suites d'une très longue maladie, à l'âge de 34 ans seulement. Il laisse derrière lui sa femme Julia, qui a toujours été à ses côtés pendant ce parcours du combattant. Un décès qui est évidemment une perte immense pour le rap français, car Waly était habité par quelque chose qui a quitté la plupart des rappeurs du pays : l'esprit hip-hop.

Prince Waly était un kickeur, véritable amoureux de la rime, un amour qu'il portait haut et fort sur ses épaules depuis les débuts de sa carrière au sein de la Big Budha Cheez, avec Fiasko Proximo. Le groupe se fait connaitre sur la scène parisienne, grâce à 3 premiers projets très quali, orientés assez "old school", à une époque où les prods boom bap et le rap à l'ancienne revenaient à la mode (avec 1995, etc...). Puis leur premier album officiel, "L'heure des loups", arrive en 2016, et c'est à cette occasion qu'on a pu rencontrer le duo pour la première fois, lors d'une sessions freestyle bien bancale, dans un appartement étrange. L'ambiance était spéciale, mais les deux collègues ont kické ça fort, et on a surtout eu une vraie discussion de passionnés concernant la musique, mais aussi le cinéma, car oui, Waly était aussi un énorme fan de cinéma.

Prince Waly se concentrera par la suite sur sa carrière solo, avec des EP d'une qualité incroyable. D'abord "Junior" en 2016, mais surtout "BO Y Z", un 9 titres exceptionnel, qui commence par l'excellent "Marsellus Wallace", et contient des titres assez fous pour les amateurs de rap kické, comme "YZ" avec TripleGo au refrain, ou "Plan", avec Alpha Wann, véritable démonstration de kickage, de placements, de références, bref, du très bon rap, qu'on retrouvera dans une version un peu modernisée, dans son seul véritable album solo, "Moussa", sorti en 2022 et lui aussi excellent.

Waly continuera à porter avec lui son amour de la rime, du cinéma et de la sape pendant tout le reste de sa carrière, qui sera évidemment perturbée par sa santé : d'abord un cancer du thymus, qui lui fait perdre la voix en 2019 mais dont il ressort vainqueur. Puis un pemphigus paranéoplasique, une maladie auto-immune extrêmement rare qui s'attaque à la peau et aux muqueuses, un combat qu'il a donc fini par perdre.

https://t.co/sB00r9ni7e — Damien B (@damien_couleurs) October 4, 2026

La nouvelle de son décès est terrible, et on adresse évidemment toutes nos condoléances à sa femme, sa famille, ses proches, et tous ceux avec qui il a pu travailler pendant sa bien trop courte carrière. Sa gentillesse, sa simplicité faisaient de lui quelqu'un de très rare dans le game, qu'il repose en paix.