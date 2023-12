Le premier extrait de "BO Y Z Vol. 2".

Plus d'un an après la sortie de son premier et très acclamé album "Moussa", Prince Waly va dévoiler enfin ce que tout le monde attendait réellement : la parution de "BO Y Z Vol. 2" le 15 décembre prochain, soit plus de trois ans après le premier volume. Il dévoile ce jeudi 7 décembre le tout premier extrait : "Charm el-Cheikh". Un titre produit par Crayon et qui s'accompagne d'un clip cinématographique réalisé par Gabriel Dugué.