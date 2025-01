Kaaris : deux spectateurs victimes de piqûres lors de son show à la Défense Arena

Un concert monumental que quelques personnes ne garderont pas un bon souvenir.

Ce samedi, Kaaris a enflammé Paris La Défense Arena en mettant un point d’orgue à sa tournée anniversaire pour les 10 ans de Or Noir. Si les spectateurs ont vibré sur des morceaux emblématiques comme "Zoo" ou "Bouchon de liège", une sombre affaire est venue ternir l’événement.

Deux personnes victimes de piqûres

Selon Le Parisien, deux personnes présentes dans la fosse ont été victimes de piqûres. La première a fait un malaise et a dû être transportée à l’hôpital, tandis que la seconde a préféré rester et profiter de la fin du concert après un bref passage à l’infirmerie. L’homme suspecté, qui portait des gants chirurgicaux et dissimulait son visage avec une cagoule, n’a malheureusement pas pu être intercepté par la police.

Malgré cet incident, Kaaris, qui fut danseur à Sevran avant de devenir une figure majeure du rap français, n’a pas encore réagi publiquement. Cet épisode vient rappeler les enjeux de sécurité lors des grands concerts, alors que les fans espéraient clore la soirée sur une note exclusivement festive.

Les enquêteurs poursuivent leurs recherches pour identifier l’auteur de ces actes malveillants, qui viennent assombrir ce qui devait être une célébration inoubliable des 10 ans de carrière de l’artiste.