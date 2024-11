Kaaris continue à mettre le feu pour les 10 ans de "Or Noir"

Le rappeur s'apprête notamment à retourner la Halle Tony Garnier à Lyon, mais ce n'est pas tout.

Kaaris à Lyon le 6 décembre

On en parle déjà depuis un moment, mais désormais, ça y est : on s'approche à grands pas de la date du concert de Kaaris à Lyon. Un concert qui est prévu le 6 décembre, à la Halle Tony Garnier, qui est une salle énorme, ayant déjà accueilli plusieurs gros artistes de la scène rap : 17 000 places, on est donc tout proche de la capacité de l'Accor Arena par exemple. Devant 17 000 spectateurs bouillant, "Riska" va venir fêter les 10 ans du plus gros classique de sa discographie : l'album "Or Noir". Un concert qui aura lieu le 6 décembre à 20h, avec une ouverture des portes à 18h30. On vous conseille de venir un peu avant, car il y aura du monde ! Si vous n'avez pas encore vos places, il y en a encore qui sont disponibles, coûtant entre 49 et 59 euros.

"Or Noir", plus gros classique de ces dernières années

On ne va même pas perdre du temps à argumenter ou à expliquer : "Or Noir" de Kaaris est un des plus gros classiques de rap français depuis 2010. Ce n'est pas pour rien que le rappeur de Sevran a lancé une grande tournée dans toute la France pour fêter dignement l'anniversaire de son disque : il sait qu'il est validé par le public, qu'il soit de l'ancienne ou de la nouvelle génération d'auditeurs de rap.

Cette tournée anniversaire ne sera d'ailleurs pas terminée le 6 décembre à Lyon. En effet, un autre concert est prévu juste à côté de Bordeaux, mais aussi un autre à Nantes, tous les deux en décembre. Enfin, on terminera tout ça par un concert à Paris La Défense Arena le 11 janvier 2025. On peut dire merci à Kaaris, qui met les moyens pour faire plaisir à tous ses fans.