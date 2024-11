Booba fustige Sadek, Kaaris, Ninho et Niska !

Sur twitter, le DUC est le "GOAT" du divertissement !

Booba annonce une fin d'année électrique

Booba annonce une fin d'année 2024 mouvementée, et peut-être un retour dans la musique. Mais s’il y a bien un domaine où il est toujours présent, c’est celui des réseaux sociaux pour continuer ses clashs avec les autres rappeurs. Après avoir ciblé Maes quand celui-ci s’est embrouillé avec Lacrim, et après s’en être pris à Damso lors de la sortie de son titre "Chrome", le DUC de Boulogne vient de relancer la machine à clashs. Ce lundi 4 novembre, il s'est attaqué à quatre autres poids lourds du rap français : Kaaris, Sadek, Ninho et Niska.

"Amala Kaaris"

Le premier dans sa ligne de mire, c'est Kaaris. On connaît tous l’histoire houleuse entre les deux rappeurs, et même si les tensions semblaient s’apaiser ces derniers mois, Booba a décidé de raviver le feu. Sur X, il a publié un montage photo de Kaaris avec son visage collé sur le corps de Kamala Harris, candidate à la présidentielle américaine, avec la légende : "Amala Kaaris". Une pique visuelle qui ne manque pas d'humour.

Ensuite, Sadek n’a pas échappé aux critiques. Le clash entre Booba et lui remonte déjà, mais le DUC a décidé de le relancer en republiant sur X une vidéo TikTok de Sadek se vantant de ses succès dans le trading. La réponse de Booba ? Un commentaire rempli de sarcasme :

"Sadek continue d'y croire, on est à fond derrière toi !"

.@Sadekniuum Continue d'y croire on est à fond derrière toi 🙌🏾👌🏾🚀 pic.twitter.com/mKLAyec8IY — Booba (@booba) November 4, 2024

Enfin, Booba n’a pas manqué de s’attaquer à Ninho et Niska, qui ont frappé fort cette année avec leur album "GOAT". Visiblement peu impressionné, Booba trouve le nom de l’album carrément prétentieux. Dans une publication sur X, il montre le classement des tops singles de la semaine, où la première place est tenue par SDM et non par Ninho et Niska. Booba en a profité pour les troller avec un commentaire bien senti : "Du coup les 2 chèvres (Niña Nisko) c'est pas les Goat 🤷🏾‍♂️".

Du coup les 2 chêvres ( Niña Nisko )c'est pas les Goat 🤷🏾‍♂️ @Sdm__92 #92i 🏴‍☠️ pic.twitter.com/5j88stRhOI — Booba (@booba) November 4, 2024

Avec ces nouvelles attaques, Booba montre une fois de plus qu’il n’a pas perdu la main pour piquer ses rivaux, et la fin de l’année s’annonce électrique dans le rap game.