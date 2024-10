Booba et Lacrim unis contre Maes, il riposte

On peut dire qu'il n'a pas froid aux yeux !

Le diss track de Lacrim qui fait mal

Cela fait désormais quelques semaines que Maes s'est mis à chercher et provoquer Lacrim sur les réseaux sociaux. Un "clash" qui ne disait pas son nom, mais depuis hier les choses ont changé : en effet, Lacrim a dévoilé un diss track, "Real Madrid", dans lequel il allume Maes, en l'incitant notamment à régler les problèmes qu'il a dans tout Paris avant de venir parler sur Twitter. Évidemment, le rappeur du 94 prend de l'avance sur le Sevranais auprès du public avec son diss track, mais Maes ne s'avoue pas vaincu. Il a même recommencé la provocation de plus belle, surtout qu'entre temps, Booba a également pris position dans le clash.

.@MaesOfficiel Le mieux c'est que tu profites de la vie. Binous ça paye pas 😂 t'es jeune pousse la fonte fais de la musique enjoy life on vit qu'une fois. Ça va bien se passer Georgey t'es safe à Dubai et t'as rempli Bercy 🙌🏾 https://t.co/OZR1ZWMmsn — Booba (@booba) October 16, 2024

Ca chauffe un peu pour B2O et Lacrim

On peut dire que Maes ne se démonte pas et n'a visiblement pas peur d’avoir tout le rap game contre lui. Car Booba a apporté son soutien à Lacrim, après la sortie du diss track et les piques envoyées à Lacrim sur Twitter. En se moquant, notamment, de sa calvitie ou du Bercy apparemment non rempli et des nombreuses invitations à la bagarre de la part de Maes.

.@MaesOfficiel y t'as éteint avec un 16 🥶 faut que tu répondes là c'est chaudar tu téma les comm un peu? La calv elle va progresser vite 🤣🤣🤣 #réalmadrid #1 pic.twitter.com/lNCEtSuYXD — Booba (@booba) October 16, 2024

Sauf qu'il n'avait visiblement pas prévu une chose : le fait que Maes fasse fuiter des "vocaux" dans lesquels Booba se moque bien de Lacrim, pour des couplets "pas frais" qu'il lui aurait envoyé, ainsi que son placement de produit pour des manettes PS4 sans fil. On imagine que ça pourrait brouiller les bonnes relations entre Lacrim et Kopp, si elles existent encore, même si le rappeur du 94 a peut-être pris du recul sur tout ça depuis l'époque où il débarquait devant Fianso pour lui demander des explications parce qu'il avait mal parlé.

En tout cas, Maes a l'air de s'amuser comme un petit fou, en continuant a dévoiler des "dossiers" (certains ont l'air bien fake par contre) sur Lacrim. On ne comprend pas, en revanche, quel est son objectif et pourquoi il se met à s'en prendre subitement au rappeur du 94, alors que celui-ci n'a rien demandé ni rien fait de spécial contre lui visiblement.