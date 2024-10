Maes menace une nouvelle fois Lacrim "J'te mets en TT ce soir !"

Leur amitié est officiellement de l'histoire ancienne !

Maes / Lacrim : la tension monte d'un cran !

Maes ne lâche pas Lacrim ! Il y a quelques jours, il avait accusé ce dernier de l'avoir trahit après avoir dévoilé une story énigmatique sur son compte Instagram. Cette fois-ci le doute n'est plus permis et l'interprète de "CAMP DES LOGES" a décidé de s'en prendre encore une fois à l'artiste de 39 ans. Les deux artistes avaient collaboré il y a quelques années avec le son "Boston George" et s'envoyaient de la force mutuellement. Malheureusement, c'est de l'histoire ancienne.

Ce dimanche 13 octobre, Maes a commencé les hostilités avec une vidéo qu'il publie sur son compte X. On y voit Lacrim à la salle de sport à courir dans un tapis de course. Dans la description l'artiste d'origine marocaine lance ceci faisant référence au rappeur, SCH :

"On rigole bro me fait pas une SCH hein … #ElChaton"

On rigole bro me fait pas une SCH hein … #ElChaton pic.twitter.com/fKe1zAyS5t — Maes (@MaesOfficiel) October 13, 2024

Lacrim a balancé Maes ?

Mais ce n'est pas tout, ce lundi 14 octobre, Maes s'est levé tôt pour piquer encore une fois le rappeur franco-algérien. Cette fois-ci il le menace et promet de le mettre en "top tweet", lui reprochant de lui avoir menti et de le balancer.

.@Lacrim_Officiel Ce soir j’te met en TT ca va etre nwr .. j’vais te montrer c’que ça fait de balance et surtout mentir El Chaton — Maes (@MaesOfficiel) October 14, 2024

Si Lacrim n'a répondu à aucune de ces provocations, on est curieux de savoir ce que le rappeur de 29 ans va sortir comme dossier.