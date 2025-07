Hatik choque sur scène avec une blague douteuse sur les violences sexuelles

Quand Hatik est sur scène, il se passe toujours quelque chose. Le rappeur, connu pour ses prestations intenses et parfois imprévisibles, n’en est pas à son premier coup d’éclat. Il y a quelques mois, il avait interrompu un concert en pleine performance pour cause de blessure – avant de remonter sur scène seulement quelques jours plus tard. Il n’hésite pas non plus à prendre la défense de son public, comme lorsqu’il avait menacé un spectateur qui avait dépassé les limites.

Mais cette fois-ci, c’est pour une blague jugée déplacée qu’Hatik fait parler de lui.

Présent la semaine dernière au festival Les Ardentes, où il a offert un concert survolté et affirmé son soutien à la Palestine, le rappeur a également suscité un véritable malaise. Lors d’une interlude sur scène, alors qu’un problème technique était en train d’être réglé, Hatik s’adresse soudainement à son régisseur en ces termes :

Avant d’ajouter :

Un moment gênant, vécu en direct par des milliers de festivaliers, qui n’a pas manqué de susciter des réactions mitigées. Sentant le malaise s’installer, Hatik tente immédiatement de désamorcer la tension :

Puis, dans un élan de rédemption, il enchaîne avec un message adressé aux femmes présentes dans la foule :

"J’en profite, s’il y a une fille qui sent un truc bizarre, n’hésitez pas à me le dire, j’adore me battre quand je suis sur scène. Vous faites un petit signe comme ça..."