JUL prépare encore 2 albums pour 2025 !

Ce mec est vraiment inarrêtable !

Ce mec est clairement dans un autre monde ! À ce niveau-là, on peut carrément graver son blaze dans la table des légendes du rap français. JUL, en plus d’être un rappeur historique, c’est surtout un artiste hyper productif, fidèle à ses fans et qui ne s’arrête jamais. Là où certains s’essoufflent avec le temps, lui continue à empiler les projets comme s’il avait 10 bras.

Pendant que Gims affole les charts en 2025 avec un hit tous les mois, Jul fait ça depuis plus de 10 ans. Pas besoin de forcer, il enchaîne hit sur hit avec une régularité presque surnaturelle. Son dernier projet, "D&P à vie", est déjà double platine, pendant que son album "Rien 100 rien" vient de décrocher le disque de diamant. Des chiffres fous, des récompenses à la pelle... et pourtant, le J ne compte toujours pas lever le pied.

Sur son compte Instagram, l’Ovni marseillais a balancé une grosse info :

"À l’heure qu’il est je suis entrain de faire mon album de décembre et je suis chaud patate."

Mais surprise : il a aussi annoncé la sortie d’un album gratuit en septembre. Oui, tu as bien lu : encore deux projets en route avant la fin de l’année. À ce rythme, quand va-t-il s’arrêter ?

Mais ce n’est pas fini. Comme si deux albums ne suffisaient pas, Jul prépare aussi une nouvelle tournée de stades ! Après avoir retourné le Stade de France et fait vibrer le Vélodrome, une question se pose : où posera-t-il ses valises cette fois ? Lyon, Lille, Bordeaux, Nantes ? Les paris sont ouverts.

En tout cas, aucun temps mort pour le J, et ses fans peuvent déjà se frotter les mains !