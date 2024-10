Lacrim allume Maes dans un diss track

Enfin, des clashs de rap français ailleurs que sur Twitter...

La tension monte dans le rap game FR

Depuis quelques semaines, le rap français est devenu un vrai champ de mines, au moins virtuellement parlant : Rohff et Booba ont recommencé à s'attaquer à couteaux tirés, à cause des rumeurs autour des soirées de Diddy. Sadek est lui aussi revenu mettre son grain de sel, Gims est également bien enfermé dans les histoires (il a même porté plainte), mais récemment, c'est Maes et Lacrim qui concentrent toute l'attention. On ne sait pas pourquoi le rappeur de Sevran s'en prend au Tigre du 94, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a multiplié les menaces et a même fait quelques révélations douteuses sur le prétendu casier de Lacrim, dont on ne parlera pas ici (c'est sûrement faux). Du coup, Lacrim a décidé de ne pas laisser passer et a riposté avec force.

Un bon diss-track bien agressif

Le rappeur de Chevilly-Larue a décidé de ne pas laisser passer la diffamation et les attaques de Maes. Mais au lieu de se ridiculiser sur Instagram ou sur Twitter comme certains autres "clowns" du moment, il a décidé de répondre en rappant. Il vient d'ailleurs de dévoiler le morceau "Real Madrid", qui a déjà un demi-million de vues en moins de 20 heures. Un morceau dans lequel il commence par rappeler son parcours, pour faire comprendre à Maes qu'il n'est pas n'importe qui et que s'il est respecté, ça n'est pas un hasard.

La deuxième partie est plus intéressante, car plus piquante : Lacrim s'adresse directement à Maes en lui expliquant qu'ils ne jouent pas dans la même catégorie. D'ailleurs, il rappelle même à Maes que lorsqu'il était petit, le rappeur du 93 était probablement fan de lui, et c'est réel : Lacrim est le premier rappeur "gangster" à avoir connu un si gros succès en France, et il a dû inspirer tous ceux qui ont suivi.

Lacrim l'incite également à aller régler les problèmes que Maes a dans tout Paris plutôt que de faire diversion avec des messages postés sur les réseaux sociaux. Il ressort ensuite des vocaux de mecs qui accusent Maes d'avoir balancé les mecs de Sevran, ainsi qu'un extrait d'interview dans lequel Maes encense Lacrim comme un de ses exemples.

On a hâte de voir la réponse du rappeur de Sevran, en musique on espère cette fois !