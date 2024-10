HMZ et Lacrim très sombres dans "Pour nos ennemis"

Un clip qui se déroule majoritairement en prison.

Dans le game depuis quelques années en sous-marin, HMZ semble bien décidé à passer la vitesse supérieure en cette fin d'année 2024, avec un rythme de publications de clips bien plus régulier. Cette semaine on le retrouve d'ailleurs en feautring avec un très gros nom du rap français : Lacrim, pour un featuring à l'ambiance forcément crapuleuse. Le morceau s'appelle "Pour nos ennemis" et la vidéo commence en prison, avec des mecs qui sont à l'intérieur qui ont visiblement le seum que ceux du dehors essaient de les doubler sur leur business. Forcément, ce genre d'histoire se termine comme toujours : assez mal, avec des coups de feu. Musicalement, ça rappe dans les couplets, rien à dire, avec des refrains un peu chantés mais on est loin de l'ambiance de fait : que du sale au menu pour ce feat ténébreux.