Kaaris part en tournée pour fêter les 10 ans d'"Or Noir"

K2A vient d'annoncer de nouvelles dates.

Après deux dates à l'Accor Arena archi-complète et une troisième annoncée à la Paris La Défense Arena le 11 janvier 2025, Kaaris a compris que fêter les dix ans de son classique premier album "Or Noir" lui faisait autant plaisir que cela faisait plaisir au public. En conséquence, plus que quelques concerts parisiens, il a décidé d'en faire profiter le maximum de personnes avec une vraie tournée de plusieurs dates qui permettra de faire plaisir à un public plus nombreux que s'il était resté en région parisienne. En effet, le rappeur sevranais se produira notamment à Grenoble, Rennes, Reims, Antibes, Lille, Marseille et au Festival de Dour avec, comme point d'orgue, évidemment, la date à la Paris La Défense Arena.

« Je suis capable du meilleur comme du pire. Et c’est dans le pire que je suis le meilleur »

OR NOIR TOUR 🔥🔥🔥

🎫> https://t.co/p8C4yeaYdQ pic.twitter.com/5O4P8R28aU — KAARIS (@KaarisOfficiel1) March 6, 2024

Il faut dire que, quand il avait annoncé sa deuxième date à l'Accor Arena, il avait promis un séisme, il n'avait pas menti comme on a pu le voir dans les images et les vidéos postées par les spectateurs sur les réseaux sociaux.

"Salut à tous, c’est KAA. Je voulais vous remercier. Vous avez rempli l’Accor Arena en 12 heures. Bercy Sold Out en 12 heures. Et comme il y a beaucoup de demandes, on est en train de voir avec mon équipe une deuxième date. Deux dates exceptionnelles pour les 10 ans d’Or Noir. Je vous garantis un séisme. La billetterie est imminente."

Aucune raison donc, de se limiter et c'est maintenant la France qui va être secouer par le séisme "Or Noir". Sauf que vous n'avez pas besoin de vous abriter mais plutôt de prendre des places car quelqu'un chose nous dit qu'elles vont partir vite !