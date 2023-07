Kaaris annonce une deuxième date pour l'anniversaire d'"Or Noir"

Après le succès de son concert anniversaire pour fêter les dix ans de son album "Or Noir" à l'Accor Arena dont les places se sont vendues en seulement 12h, Kaaris n'a pas pu rester insensible à l'appel de son public surtout qu'il y a toujours une forte demande. Alors, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, il a indiqué qu'avec son équipe, ils réfléchissaient à une deuxième date. Celle-ci a été annoncée dans la foulée : ce sera le 17 février, toujours à l'Accor Arena à Paris. Attention, les places sont mises en vente ce jeudi 20 juillet à 18h ! Soyez vifs parce qu'elles devraient partir très rapidement également cette fois !

"Salut à tous, c’est KAA. Je voulais vous remercier. Vous avez rempli l’Accor Arena en 12 heures. Bercy Sold Out en 12 heures. Et comme il y a beaucoup de demandes, on est en train de voir avec mon équipe une deuxième date. Deux dates exceptionnelles pour les 10 ans d’Or Noir. Je vous garantis un séisme. La billetterie est imminente."

"Ça rappelle plein de souvenirs, ça me ramène à plein de trucs. Tout ce qu’il s’est passé à l’époque, comment on est arrivé, l’émotion… Les gens ont ressenti ce que j’ai ressenti moi aussi. […] Plus ça va et plus je me rends compte de l’impact de l’album. Je ne m’en rendais pas compte. Au départ, on l’a dit dans des interviews avec Therapy, on ne s’en est pas rendu compte. Quand tu vis le truc, tu as la tête dans le guidon. C’est la fierté".