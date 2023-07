Kaaris remplit l'Accor Arena en trois minutes !

Il faut dire aussi que dix ans après la sortie de ce qui reste son premier opus, le rappeur de Sevran commence à se rendre compte de l'impact qu'a eu "Or Noir" sur le public comme il l'a expliqué lors du festival des Ardentes.

"Ça rappelle plein de souvenirs, ça me ramène à plein de trucs. Tout ce qu’il s’est passé à l’époque, comment on est arrivé, l’émotion… Les gens ont ressenti ce que j’ai ressenti moi aussi. […] Plus ça va et plus je me rends compte de l’impact de l’album. Je ne m’en rendais pas compte. Au départ, on l’a dit dans des interviews avec Therapy, on ne s’en est pas rendu compte. Quand tu vis le truc, tu as la tête dans le guidon. C’est la fierté".