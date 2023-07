Kaaris annonce une première et revient sur Les Ardentes

Il compte fêter les 10 ans d'"Or Noir" comme il se doit.

Kaaris fait partie des artistes qui ont complètement retourné la scène du festival Les Ardentes. À la fin de son show, l’artiste en a d’ailleurs profité pour annoncer un événement exceptionnel, en février 2024.

Ceux qui ont eu la chance d’assister au festival Les Ardentes du 6 au 9 juillet dernier pourront dire, j’y étais. En effet, la line-up était incroyable et les performances inoubliables. Durant quatre jours, les réseaux sociaux ont été inondés de vidéos des divers passages, internationaux comme français. Si Maes a surpris dès son arrivée avec son impressionnante équipe de sécu, un autre rappeur de Sevran a marqué les esprits, Kaaris.

L’entrée de K2A fut digne de l’artiste qu’il est, puisque c’est sur son classique "Zoo", qu’il a fait son entrée. Et pour cause, ce titre mythique fait partie des morceaux phares de son album "Or Noir", qui fête ses 10 ans en 2023. Inutile de revenir sur l’impact de ce projet sur le rap game, toute une génération sait à quel point cet album est entré dans la légende. Il s’agit donc d’un anniversaire pas comme les autres cette année. Kaaris a d’ailleurs marqué le coup de la meilleure des manières aux Ardentes, en y interprétant également les titres "Paradis ou Enfer", "Binks", "Dès le départ" ou encore le titre éponyme de l'album, "Or Noir". De plus, il a clôturé son passage avec une grande annonce, celle de son premier Bercy ! Riksa donnera un concert à l’Accord Hotel Arena le 29 février 2024 et la billetterie ouvrira le jeudi 13 juillet à partir de 12h.

Son show aux Ardentes a donc été chargé en émotion. Juste après, l’interprète de "Borz" est revenu sur son passage auprès de Mehdi Maïzi. Visiblement touché par le retour qu’il a eu sur scène, il a déclaré :

"Ça rappelle plein de souvenirs, ça me ramène à plein de trucs. Tout ce qu’il s’est passé à l’époque, comment on est arrivé, l’émotion… Les gens ont ressenti ce que j’ai ressenti moi aussi. […] Plus ça va et plus je me rends compte de l’impact de l’album. Je ne m’en rendais pas compte. Au départ, on l’a dit dans des interviews avec Therapy, on ne s’en est pas rendu compte. Quand tu vis le truc, tu as la tête dans le guidon. C’est la fierté".

Kaaris est fier et il a de quoi l’être. Nul doute que les places pour son concert à l’Arena l’année prochaine vont s’écouler très rapidement. Il va falloir être vif !