Maes aux Ardentes : c'était quelque chose !

Le rappeur de Sevran a fait le show.

On est en plein dans l'été, et qui dit été dans le rap game en France, dit festival. De nombreux gros events sont organisés un peu partout en France, mais aussi en Belgique, avec cette semaine les Ardentes qui ont fait la une de l'actu. Notamment pour l'incroyable passage de Kaaris sur scène, qui a joué "Zoo" devant des milliers de personnes en feu. On peut dire que la ville de Sevran aura bien représenté, puisqu'après le Dozo, c'est Maes qui est venu ambiancer le festival belge, avec là encore un grand moment.

Avant même la prestation de Maes, c'est son arrivée sur place, puis son entrée sur scène, qui ont fait beaucoup parler. On y voit l'artiste arriver en backstage entouré de son impressionnante équipe de sécu, une dizaine de gars bien costauds, masqués ou cagoulés pour la plupart : venir chercher des problèmes au rappeur semble être une très mauvaise idée. Sur scène, le Sevranais en a profité pour jouer "Fetty Wap", entre autres, devant une foule impressionnante que le montrent les photos prises du dessus du festival : une véritable marée humaine.

Merci Les Ardentes 🇧🇪🥷🏼

Bercy 16/02/24 ⏳ pic.twitter.com/woLZai4M2r — Maes (@MaesOfficiel) July 8, 2023

La scène de Maes sur scène avec une grosse équipe de sécurité, rappelle les scènes qu'on a pu observer l'année dernière aux Francofolies lors du clash entr Vald et Booba. Peut-être un message subliminal caché? En tout cas, Booba l'a clairement pris pour lui, qui était programmé pour ce dimanche, comme il le montre dans une de ses storys: "Il est mort de peur. N'ai pas peur georgey on joue dimanche nous tout va bien... Passe on peut faire madrina ça va être le feu".

Mais bizarrement, encore une fois, personne ne s'est vraiment croisé...