Kaaris retourne les Ardentes

D'abord boycotté dans ses premières années, le rap français est désormais omniprésent dans les programmations de tous les plus gros festival de France et d'Europe. Car le rap est devenu la musique la plus écoutée sur le continent. Les Ardentes ne font pas exception à la règle, avec eux aussi un gros line-up rap pour cette édition 2023 qui se termine demain. Et on pourra dire qu'on y a vu de très belles choses cette année, avec des prestations très marquantes, et notamment celle de Kaaris.

Un K2A des grands soirs qui a sorti le meilleur de son énergie sombre pour foutre le feu sur la scène des Ardentes, et surtout, dans le public. Pour faire tout ça, il a évidemment fait son entrée sur "Zoo", un des plus grands classiques du Rap Fr de ces dix dernières années, avec une énergie bien sombre, et dont tout le public a repris les paroles en choeur. Ensuite, petite surprise, il a refait tout le monde en jouant "Kalash", son légendaire featuring avec Booba, qui n'était par contre pas présent sur scène (faut pas exagérer).

Enfin, il a été rejoint par son collègue de Sevran, Kalash Criminel, pour rapper à deux sur "Arrêt du Coeur", leur première collab' officielle. De nombreuses vidéos ont été postées sur els réseaux, dans lesquelles on voit Kaaris se donner au max sur scène, mais surtout, le public qui connaît chaque parole par coeur et ça, ça n'est pas donné à tous les rappeurs. K Double A a même profité de l'occasion pour annoncer qu'il avait un gros concert programmée à Bercy, le 29 février 2024. Un show qui s'annonce monstrueux, au vu de ce qu'on a observé sur scène cette semaine !