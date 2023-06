Kaaris interdit de show au Maroc après Ninho et Booba

Et de trois.

Les annulations des concerts de rappeurs français continuent de tomber. Après la pétition contre Booba, l’annulation du show de Ninho, c’est désormais Kaaris qui se voit interdire de se produire au Maroc. Le boycott continue.

Le rap game français a la vie dure en ce moment au Maroc. Plus exactement, ce sont ceux à qui il est reproché un manque de respect envers le pays et ses habitants, qui sont au cœur d’une vague de contestations. Il y a quelques semaines, une pétition avait par exemple été émise pour empêcher la venue de Booba à Casablanca, ce qui avait poussé les autorités à annuler le concert. Il y a quelques jours, Ninho a eu droit au même sort puisque son show prévu le samedi 24 juin a été officiellement annulé. C'est désormais au tour de Kaaris.

Comme N.I, Riska était programmé le 24 juin, mais, en ce qui le concerne, pour un showcase dans une discothèque nommée Bling Bling Luxury Club, dans la ville de Tanger. Cependant, beaucoup de marocains n’ont pas oublié les casseroles de l’artiste. En 2019 déjà, deux de ses shows initialement prévus à Marrakesh et à Tanger avaient été annulés à cause de certaines de ses paroles. Un ancien titre de Kaaris (datant de 2010) avait refait surface sur le net et provoqué un véritable tollé, ce qui avait poussé les autorités marocaines à agir. Il disait notamment : "Eh rabza, va dire à ta p*te marocaine que c’est nos qu’on donne le taro". Aujourd’hui, le même dossier est remis au goût du jour suscitant la mobilisation de plusieurs organismes et mouvements sur les réseaux sociaux. La pression a donc fonctionné puisque l’interprète de "Borz" ne peut donc plus se produire à Tanger.