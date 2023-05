Les Ardentes : découvrez la programmation complète

Et elle est incroyable !

On le savait, le festival Les Ardentes est en passe de s'imposer comme un des plus grands festivals hip-hop au monde. Et ce n'est certainement pas la programmation 2023 qui risque d'infléchir cette tendance. En effet, on y retrouve des artistes comme Travis Scott, Kendrick Lamar, Central Cee, Aya Nakamura, Gazo, DJ Snake, Josman, Hamza, SCH, Dinos, Metro Boomin, Rema, Kekra, Caballero & Jeanjass Lous & The Yakuza, Niska, Disiz, Green Montana, Djadja & Dinaz, Leto & Guy2Bezbar, Alonzo, Niska, SCH, Hamza, J Balvin, Lorenzo, Nej, Soolking, Freeze Corleone, Favé, Playboi Carti, Rae Sremmurd, ZKR, Naza, Kerchak et Omah Lay et bien d'autres ! Et encore, on aurait pu continuer le name-dropping mais pas sûr qu'on aurait eu assez de place dans un seul article, jugez plutôt !