Kaaris a mis le feu à l'Accor Arena

C'était fou dans la fosse...

Cette soirée du samedi 17 février était une célébration pour Kaaris. Son album emblématique "Or Noir" fête ses dix ans, et le rappeur sevranais en a profité pour mettre le feu à l’Accor Arena de Bercy. On revit ça.

Quoi de mieux que de partir sur la légendaire instrumentale de Therapy et le son "Zoo" pour bien commencer la soirée :

Le fameux son "10 12 14 Bureau" avec Kalash Criminel a résonné dans l’Accor Arena :

Quand Kaaris laisse Kalash Criminel interpréter son titre « 10 12 14 Bureau » lors de son concert à l’Accor Arena de Bercy ! 😤 pic.twitter.com/BjNZAMCErx — HipHopDX France (@HiphopdxFR) February 17, 2024

La fosse en délire avec le son iconique "Kalash" en feat avec Booba :