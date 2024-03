Kaaris annonce une nouvelle date pour fêter "Or Noir"

Ce sera à la Paris La Défense Arena.

Ce 29 février avait lieu la deuxième et dernière date de Kaaris à l'Accor Arena de Paris pour fêter les dix ans de son classique, "Or Noir". Et, surprise, le rappeur de Sevran a profité de la soirée pour annoncer un dernier tour à la Paris La Défense Arena ! Ce sera le 11 janvier 2025 et la billetterie est déjà ouverte !