Ce rappeur US qui domine le classement du nombre de morceaux dépassant le milliard de streams.

Avec 21 sons, il est clairement au-dessus du second (13)

L'année 2025 s'annonce déjà exceptionnelle pour le rap US, pleine de promesses et d'événements marquants. Après une 2024 bien remplie avec des albums majeurs et le clash épique entre Drake et Kendrick Lamar, la scène rap américaine continue de captiver. En ce début d'année, un focus s'impose sur un classement particulièrement impressionnant : celui des rappeurs US ayant le plus de morceaux dépassant le milliard de streams. Voici le Top 3 qui domine cette prestigieuse liste.

1. Drake - 21 morceaux

Sans surprise, Drake occupe la première position avec 21 morceaux dépassant le milliard de streams. Une performance absolument titanesque qui reflète sa longévité et son influence incontestée sur l'industrie musicale. Avec des classiques intemporels comme "God's Plan", "In My Feelings", ou encore "Hotline Bling", Drake a su imposer une dictature des charts. Malgré ses accusations envers Spotify et Universal de manipulation des chiffres concernant le morceau de Kendrick Lamar, "Not Like Us", personne ne peut nier son règne absolu sur les plateformes de streaming.

2. Eminem - 13 morceaux

En seconde position, nous avons Eminem. Avec 13 morceaux à plus d'un milliard de streams, le rappeur de Détroit réalise une prouesse impressionnante. Cela est d'autant plus remarquable qu'il était à son apogée à une époque où les plateformes de streaming n'existaient pas encore. Son retour triomphal sur le devant de la scène avec son album 2024, qui a connu un succès phénoménal, n'a fait que renforcer sa présence. Des titres tels que "Lose Yourself", "Rap God" ou "Godzilla" continuent de résonner dans les playlists du monde entier.

3. XXXTentacion - 11 morceaux

La troisième position pourrait en surprendre plus d'un. C'est bien XXXTentacion qui vient clore le podium avec 11 morceaux dépassant le milliard de streams. Décédé tragiquement en 2018, l'artiste a laissé une empreinte indélébile sur le rap mondial. Avec des hits comme "SAD!", "Jocelyn Flores" et "Moonlight", il a su marquer toute une génération. En voyant son impact posthume, on ne peut s'empêcher de penser à ce qu'il aurait accompli s'il était encore parmi nous. Peut-être aurait-il été celui à détrôner Drake.

Ce classement met en lumière l'influence de ces icônes du rap US, à des périodes différentes et avec des styles bien distincts. Drake, Eminem et XXXTentacion illustrent parfaitement la diversité et la richesse du paysage musical américain. Alors que 2025 commence, on peut s'attendre à voir de nouveaux records être battus et, peut-être, des surprises dans les charts mondiaux.