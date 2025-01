Qui est le meilleur rappeur du 21e siècle selon Billboard ?

Le média a sorti sa liste des 100 artistes du 21e siècle.

Nous sommes officiellement en 2025 ! Ce quart de siècle marque un moment idéal pour faire un bilan de l'impact du rap, devenu en 25 ans le genre musical le plus écouté dans le monde. Face à cette explosion mondiale, le média légendaire Billboard a décidé de se pencher sur ces 25 années pour établir deux classements majeurs : celui du meilleur artiste et celui du meilleur album du 21e siècle. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur les artistes, avec une attention particulière aux rappeurs présents dans le classement.

Drake, le rappeur en tête du classement

Si la première place est occupée sans surprise par Taylor Swift, le second du classement général est un rappeur : Drake. Un choix logique compte tenu de son ascension fulgurante et de sa longévité sur ces 25 années. Malgré ses récentes déclarations où il affirme être "boycotté" par Spotify, Billboard met en lumière son impact inégalé. Avec ses innombrables hits et une carrière qui ne faiblit pas, Drake confirme son statut d’icône du rap mondial.

Post Malone, un artiste hybride

Le deuxième rappeur du classement, Post Malone, se hisse à la 4e place du classement général. Bien qu’il ait délaissé le rap ces dernières années pour explorer d'autres genres musicaux, ses classiques de la fin des années 2010 et sa polyvalence artistique continuent de marquer l’industrie. Son talent lui vaut d’être reconnu comme l’un des artistes les plus complets du 21e siècle.

Eminem, une légende intemporelle

En 5e position du classement général, on retrouve Eminem, qui occupe la 3e place parmi les rappeurs. Bien qu’il ait connu une période de creux, le rappeur de Détroit a retrouvé sa gloire avec ses deux derniers albums produits par Dr. Dre, consolidant sa place comme l’un des artistes les plus influents de l’histoire du rap.

Le reste du classement rap

En dehors du trio de tête, d’autres grands noms du rap figurent dans le classement général :

Une domination indiscutable

Avec ces artistes emblématiques, le rap continue de prouver qu’il est bien plus qu’un simple genre musical : il est devenu un véritable phénomène culturel mondial. Si Drake règne en maître, le classement montre à quel point la diversité et l’innovation ont façonné ce mouvement au cours des 25 dernières années. Une chose est sûre : le 21e siècle appartient au rap !