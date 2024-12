Kanye West masque de Jésus sur la tête, il pète un câble

Le gars est vraiment complètement perdu on ne peut plus rien pour lui.

Kanye West trouvera toujours des gens pour le défendre et penser que "c'est un grand génie", malgré les preuves qui s'accumulent contre cette hypothèse depuis plus de dix ans maintenant. Alors qu'il a lui-même avoué être bipolaire, dépendant aux médicaments, et accro au sexe, il a réussi à faire croire à toute une partie de l'Amérique et du monde qu'il était l'envoyé de Dieu, tel Jésus, venu pour montrer la voie à sa communauté égarée. Evidemment, c'est une bêtise : il est juste un renoi fou, drogué, pro-Trump, antisémite, qui a été mis au fond du trou par son divorce avec Kim K, a des difficultés pour voir ses enfants tellement il est instable, et est entouré de gens qui espèrent faire carrière et lui prendre de l'argent en lui disant qu'il est un génie. Mais il recommence à avoir de plus en plus de mal à camoufler sa folie, la preuve cette semaine.

Masque de Jésus, insultes à son avocat, egotrip max : du grand Kanye

Si Kanye West était un incroyable artiste dans les années 2000/2010, cela fait longtemps que la manière dont il vend sa musique intéresse plus les gens que les contenus de ses morceaux, qui n'ont plus rien de révolutionnaire. En réalité, les gens parlent plus de ses frasques de sa musique, il l'a compris, et il essaie d'en jouer mais ça se retourne souvent contre lui. Lors d'une audition (en 2021) avec des avocats, pour une affaire de vol de technologies dont il est accusé, Yeezy est parti totalement en roue libre, lorsque l'un des avocats, Michael Popok, lui a demandé s'il était son téléphone pendant la déposition.

Kanye West a alors répondu par l'affirmative, et les avocats lui ont demandé d'arrêté. Yeezy a alors déclaré : "A cause de mon génie mental, dans le but de me concentrer sur ces conneries, je dois être sur un téléphone". Les avocats commencent à insister sur cette question du téléphone, et Kanye fait alors quelque chose de totalement lunaire : il enfile un masque de Jésus, en déclarant : "Parce que vous n'avez pas le droit de voir mon visage".

Un Kanye West en mode egotrip max, ça pourrait être drôle si l'artiste n'était pas aussi ridicule. Lorsque les avocats lui demandent dans quelle pièce de sa maison il est à ce moment, il répond : "Je ne vais pas vous dire. Vous ne me reverrez plus jamais". M.Popok demande ensuite s'il y a d'autres objets ou personnes avec lui dans la pièce, visiblement agacé par le déroulé de l'entretien. Yeezy a alors déclaré :

Vous êtes stupides ? Je ne vous dirai rien d'autre. Je n'ai pas le temps de vous parler d'un truc genre 'j'ai une chaise dans la chambre'. Vous êtes en train de parler au Noir le plus riche de l'histoire de l'Amérique.

L'histoire s'était terminée par un accord entre les deux parties, comme souvent aux USA. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a complètement perdu Kanye West et on espère vraiment que quelqu'un de compétent va lui venir en aide...