"Not Like Us" : Spotify conteste les accusations juridiques de Drake

"tirées par les cheveux"

Spotify a réagi aux accusations de Drake concernant une probable manipulation des chiffres d'écoute du titre "Not Like Us" de Kendrick Lamar. Cette affaire, qui découle de la rivalité entre les deux rappeurs, a pris une tournure juridique inattendue.

Le 20 décembre 2024, Spotify a déposé une réponse officielle auprès du tribunal de Manhattan, qualifiant les accusations de Drake de "tirées par les cheveux" et "sans fondement". La plateforme de streaming a catégoriquement nié l'existence d'un quelconque accord avec Universal Music Group (UMG) visant à promouvoir artificiellement le morceau de Kendrick Lamar.

Les avocats de Spotify ont souligné l'absence totale de preuves étayant les accusations de Drake concernant l'utilisation de bots ou d'un accord illicite entre Spotify et UMG. Ils ont déclaré : "Le fondement de l'ensemble de la demande de découverte du requérant auprès de Spotify est faux. Spotify et UMG n'ont jamais eu d'accord de ce type."

La démarche juridique de Drake a été critiquée par Spotify, qui a remis en question la pertinence d'une requête préalable à l'action en justice plutôt qu'une action en justice directe.

Un porte-parole de Spotify a tenu à clarifier la situation économique : "Spotify n'a aucun intérêt économique à ce que les utilisateurs écoutent 'Not Like Us' en streaming plutôt que n'importe quel titre de Drake."