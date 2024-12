Drake : les dates de ses procès contre Universal et "Not Like Us" fixées

Les prochaines semaines dans le rap US promettent d'être intéressantes, et surtout très drôles.

Les stars du rap US n'ont visiblement plus aucun respect pour ce qu'est le rap game. Quand on parle des stars, on parle évidemment surtout de Drake, qui, après avoir volé la hype de nombreux artistes pendant plus de dix ans (Tory Lanez, iLoveMakonnen, The Weeknd et tellement d'autres), s'apprête à aller au tribunal pour... un clash de rap. Aussi lunaire que cela puisse paraître, Drake a en effet mis en place des procédures judiciaires contre Universal Music Group et iHeartRadio, qu'il accuse de pratiques illégales concernant "Not Like Us", le diss track de Kendrick Lamar contre lui sorti en début d'année 2024. Et on sait désormais quand est-ce que tout ça va passer au tribunal.

La farce du siècle

Drizzy est donc tranquillement en train de détruire la plupart des valeurs du rap game US, notamment la méfiance vis à vis de la police et de la justice en général. Tout ça, parce qu'il est visiblement très mauvais perdant. Une première ébauche de plainte a été déposée pour pratiques frauduleuses autour des chiffres de "Not Like Us", qui aurait été mis en avant via des procédés illégaux de la part du label UMG. Cette ébauche de plainte passera devant un juge le 20 Décembre prochain, et le juge décidera si oui ou non, les éléments sont suffisants pour lancer un procès, dans lequel il sera demandé aux accusés si oui ou non, ils ont eu des activités illégales autour de la promotion de "Not Like Us".

La deuxième ébauche de plainte concerne cette fois une affaire de diffamation, dans laquelle il accuse le label UMG d'avoir mis le morceau en avant en sachant pertinemment qu'il contenait de fausses accusations envers Drake, accusé d'être un pédophile. Celle-là passera devant un juge le 16 janvier 2025, pour savoir si oui ou non, il y a matière à lancer un vrai procès.

Bref, contre toute attente, Drake semble décidé à aller au bout de ses démarches, quitte à devenir ridicule aux yeux de tous les gens qui suivent l'actu du rap. Car une chose est certaine : admettons que les plaintes aillent bien au procès, et même s'il gagne dans les deux affaires, il passera le reste de sa vie pour un looser incroyable, fragile, et peut-être même pour une balance. Tout ça, alors qu'il a lui aussi bénéficié à de nombreuses reprises dans sa carrière de pratiques douteuses de la part des labels et de certains médias.

Par contre, si UMG est condamné pour pratiques frauduleuses, cela pourrait avoir l'effet d'un séisme dans l'industrie, et on espère que ça aidera à mettre en avant d'autres genres d'artistes. Comme on le disait plus haut, les prochaines semaines promettent d'être très intéressantes...