Drake dépose une nouvelle plainte pour diffamation contre "Not Like Us"

Tout simplement du jamais vu dans l'histoire du rap...

Le clash entre Kendrick Lamar et Drake aura occupé une bonne partie de toute l'actualité rap US de 2024. Et pendant de longues semaines, notre coeur aura balancé entre les deux rappeurs à la rédaction. De base, on trouve que Kendrick est un meilleur rappeur, qui vient de la street et que Drake est un peu un arriviste qui était acteur dans des séries. Mais on n'aime pas trop les hagra à 50 contre 1 non plus, donc quand tout le game se mettait sur le dos de Drizzy, et qu'il arrivait à rester digne, on était une peu de son côté, même si le "Not Like Us" de K.Dot était meilleur que les diss tracks du canadien. Par contre, on ne peut désormais plus cautionner les agissements de Drake, qui vient d'engager une seconde procédure judiciaire contre le diss track de Kendrick, cette fois pour diffamation.

Une seconde procédure contre "Not Like Us"

On avait vu des choses étranges de la part des artistes de rap US de la nouvelle génération. On avait d'ailleurs même vu Drake annuler des concerts parce qu'il avait trop fait la fête la veille à Amsterdam, ce qui ne serait jamais arrivé à Snoop Dogg par exemple (au hasard). Mais là c'est trop : après les accusations d'hier, quand on apprenait que Drizzy affirmait qu'Universal et Spotify avaient truqué les chiffres de "Not Like Us", voilà qu'il recommence avec une deuxième procédure judiciaire, cette fois devant la Cour Suprême du Texas.

Dans le document transmis à la Cour, il désigne la webradio iHeartRadio comme la bénéficiaire des fameux "payola" d'Universal (le payola est une pratique illégale, lorsque des labels paient des radios pour faire passer leurs morceaux en priorité). Drake affirme également dans ce document que "Not Like Us" lance de fausses accusations à son encontre en le faisant passer pour un délinquant sexuel, et qu'il a assez d'éléments en sa possession pour lancer une action en diffamation contre Universal Music Group.

Si Drake va au bout de la procédure, c'est la première fois qu'un rappeur portera plainte pour diffamation à cause d'un clash et d'un morceau. Et il perdrait toute sa crédibilité aux yeux du monde, même si, soyons honnêtes, sa cote de popularité est déjà en train de bien baisser après ces annonces...