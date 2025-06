Damso réalise un démarrage impressionnant avec "BĒYĀH"

Le deuxième meilleur démarrage de l'année pour Damso avec son nouvel et dernier album.

C'est probablement le disque qui va faire le plus parler de l'année dans le rap français. Car à moins d'une sortie surprise de la part d'un ancien genre Booba, ou d'un retour de PNL ou d'Orelsan, on voit mal qui pourrait déchaîner plus de passions que Damso avec "BĒYĀH", qui est normalement le dernier album de sa carrière. Un projet teasé depuis très longtemps, plusieurs années, et qui était donc très attendu par les fans. Et maintenant qu'il est sorti, il est en train de réaliser un démarrage impressionnant.

Les chiffres "midweeks" de Damso sont en effet arrivés, et ils sont sans appel : les gens se sont précipités sur l'album. L'avenir nous dira s'ils ont adoré ou non, mais ce qui est sûr, c'est que cette sortie était un véritable évènement, comme on n'en aura pas beaucoup d'autres en 2025. Car Dems vient de réaliser le deuxième meilleur démarrage de l'année, devant Vald, donc, mais derrière Jul, qui a tout braqué avec son "D&P à vie". Pour les chiffres exacts, on se situe à 38 292 ventes en 3 jours.

Un excellent score, avec plus de 29 600 ventes uniquement en physique, probablement grâce au dispositif de précommande, et environ 8 500 ventes en équivalents streaming. Des chiffres qui confirment qu'end épit de ce qu'on peut raconter sur lui, Damso reste une véritable tête d'affiche du rap français, dont chaque sortie est surveillée. Dommage pour les fans, ce sera sa dernière sortie. Quoique, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle surprise : après tout, le rappeur a déjà "menti" une fois !