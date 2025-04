Vald : Découvrez les chiffres colossaux de son mid-week !

Le V brise tous les records en 2025 !

Point faible, trop fort ! Le V enchaîne les records depuis la sortie de son album. Le 28 mars, "Pandémonium" est enfin sorti, et c'était un album très attendu par les fans de Vald, qui avaient beaucoup critiqué son dernier projet "VV5". Mais cette fois-ci, le public est unanime : c'est un véritable banger !

À tel point que le projet a réalisé le meilleur démarrage de 2025, avec près de 3,33 millions d'écoutes sur Spotify en 24h ! Et ce n'est pas tout ! Celui qui vient de lancer son premier clip de l'album, "Dieu Merci", a aussi donné rendez-vous à ses fans le 29 novembre prochain à Paris La Défense Arena pour un concert exceptionnel.

Et le projet vient encore de franchir un cap en quelques jours. En effet, en mid-week, l'album s'est vendu à plus de 28.000 exemplaires ! Un score énorme, boosté par les ventes physiques et les précommandes de sa fanbase, toujours aussi présente en 2025. À tel point que c'est le meilleur score en physique en 3 jours pour un projet de Rap FR depuis 2022 et l'album du S-Crew.

Alors, on attend de voir les chiffres sur la première semaine, mais aucun doute que l'artiste sera pas loin du disque d'or dès la première semaine !