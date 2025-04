Vald fait son mea-culpa dans "Dieu merci"

Un titre qui résonne comme celui de la maturité et de la reconnaissance

Il aura fallu 3 ans à Vald pour nous pondre son dernier projet, "Pandemonium", qui a déjà réalisé de jolis scores, avec 3,3 millions de streams sur Spotify en une journée. Avec ce cinquième album, Vald propose un beau bébé de 20 chansons, incluant trois titres bonus. Parmi eux, celui qui ouvre l'album, "Dieu merci", un titre qui sonne comme celui de la maturité.

Dans une esthétique assez sombre, façon néon, au cœur de la Arena de la Défense à Paris, Vald nous offre de belles images, où on le voit à la fois posé au volant d'une superbe voiture de sport ou en train de taper son meilleur kebab dans les gradins.

Au niveau du texte, le message est clair : Vald a conscience d'avoir eu de la chance, et le fait savoir. Niveau flow, on pourrait y reconnaître une influence à la Orelsan, façon "Basique" et ses vérités générales. Une prise de conscience assez touchante, lui qui n'hésite pas à glisser quelques mots en hommage à sa mère :