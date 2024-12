Drake dans la sauce à cause d'anciens tweets de Nicki Minaj

Sa plainte contre son label UMG ne va peut-être pas prendre la tournure qu'il attendait...

C'était l'une des nouvelles les plus commentées de la semaine dernière : Drake se prépare visiblement à porter plainte contre son label à cause du succès de "Not Like Us", le diss track de Kendrick Lamar dirigé contre lui. En gros, Drizzy accuse son label, Universal Music Group (sur lequel K.Dot est aussi signé) d'avoir recours à des pratiques frauduleuses pour mettre en avant tel ou tel morceau, qu'ils auraient truqué les chiffres de "Not Like Us" et même eu recours à des pots de vin versés à certaines radios pour qu'elles diffusent le titre. Mais d'anciens tweets de Nikci Minaj viennent un peu ternir le combat du rappeur canadien...

L'arroseur arrosé ?

Drake et Nicki Minaj sont censés plutôt bien s'entendre, notamment depuis l'époque de l'aventure Young Money. Mais connaissant le canadien, il a du tenter un move en sa direction, elle l'a recalé, et depuis les rapports entre les deux semblent moins chaleureux. Il faut dire aussi que la rappeuse n'a pas sa langue dans sa poche, et lorsqu'en 2018, elle sortait son album "Queen", elle n'a pas hésité à faire savoir à tout le rap game que certains artistes étaient privilégiés par leur label et les plateformes au déterminent des autres. Et le privilégié, dans son cas, c'était clairement Drake.

Spotify put drake’s face on every playlist but told me they’d have to teach me a lesson for playing my music 10 mins early on #QueenRadio. Even tho they’ve been giving away my music for free for years & I am one of the top Spotify artists of all time. — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) August 19, 2018

"Spotify a mis la tête de Drake sur toutes les playlists mais m'ont dit qu'ils devaient me donner une leçon parce que j'ai joué ma musique dix minutes avant la sortie officielle sur Queen Radio. Même si ils jouent ma musique gratuitement depuis des années et que je suis un des plus gros artistes Spotify de tous les temps", peut-on lire dans l'ancien tweet de Nicki Minaj. Un tweet qui met directement en avant le fait que les plateformes et les labels ont toujours préféré mettre certains artistes en avant plutôt que d'autres. Et surtout, qu'à une époque, c'était Drake qui bénéficiait de ce traitement de faveur.

.@Drake has taken over Spotify as he’s currently the face of every playlist on the streaming service. pic.twitter.com/b0dc4NQcmZ — Pop Crave (@PopCrave) June 30, 2018

Et à cette époque, il n'avait BIZARREMENT pas voulu porté plainte contre son label. Pourtant, la manipulation était grotesque : la tête de Drake apparaissait même sur des playlists ne contenant aucun de ses morceaux, comme "Fresh Gospel" ou "Best of British".

C'est vrai que c'est un peu hypocrite de venir chouiner maintenant sur la manière "inégale" dont agit l'industrie en fonction des artistes, alors que Drake a littéralement bénéficié de ce traitement de faveur pendant presque toute sa carrière... En tout cas, les prochaines semaines promettent d'être intéressantes si Drizzy veut aller au bout de ses palintes !