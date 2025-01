Jay-Z accusé de corrompre des témoins dans son affaire de viol

On croyait pourtant que Jay-Z était innocent, mais ça, c'est troublant...

Vous le savez sûrement, Jay-Z a lui aussi été accusé de viol il y a quelques semaines. Une conséquence de l'affaire Diddy, dont il aimait bien fréquenter les soirées. Alors qu'on croyait que la tempête était finalement passée, puisque Jigga avait dévoilé des photos de lui, le même soir, à un autre endroit, les accusations reviennent de plus belles envers le boss de Roc Nation. Désormais, il est aussi accusé d'avoir voulu corrompre certains témoins pour qu'ils portent plainte contre l'avocat des prétendues victimes de Diddy, Tony Buzbee.

Une affaire de plus en plus étrange

Retenez bien ce nom de Tony Buzbee, car vous risquez de l'entendre souvent dans les mois à venir. Il s'agit d'un avocat très médiatisé aux USA, et il représente beaucoup de victimes présumées de Diddy dans son affaire d'agression sexuelle et de trafic d'être humains. Un avocat qui aime beaucoup le buzz, quitte à parfois monter des affaires qui ne tiennent pas debout, et qui représente également la victime supposée de Jay-Z, qui aurait été violée un soir de 2000 après une cérémonie de récompenses.

Jay-Z avait fermement riposté à cette plainte, en portant plainte contre l'avocat, qui n'aurait pas fait son travail, en montant une plainte avec un dossier vide, sans vérifier qu'il n'était même pas présent sur les lieux ce soir-là (c'est en tout cas ce qu'il dit pour se défendre). Mais Tony Buzbee vient de marquer des points à nouveau, puisqu'un de ses anciens clients, Jose Maldonado, a également soumis une plainte contre Jay-Z, qu'il accuse d'avoir "engagé des hommes de main pour chercher d'anciens clients de Buzbee, afin de monter de fausses plaintes contre lui".

Une démarche qui aurait pour but de faire couler l'avocat sous le travail, et de détourner son attention de sa tâche auprès des prétendues victimes e Diddy (et Jay, du coup). De plus, une avalanche de plaintes, même non fondées, contre un avocat, ne plaident pas en sa faveur lorsqu'il doit défendre ses clients devant la justice. Selon les documents déposés au tribunal, l'équipe de Jay-Z et Roc Nation auraient proposé 10 000 dollars aux anciens clients de Tony Buzbee pour poursuivre son cabinet.

Bref, on n'est apparemment pas prêts d'apprendre la vérité dans cette affaire : tous les acteurs semblent décidés à faire preuve du plus de mauvaise foi possible.