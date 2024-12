Jay-Z accusé de viol sur mineure

Le rappeur aurait agressé une jeune fille de 13 ans en compagnie de P.Diddy.

Depuis la mise en cause et l'arrestation de P.Diddy dans un scandale sexuel de très grande ampleur, avec des chefs d'accusation qui comprennent le proxénétisme, les agressions sexuelles sur mineures et majeures, sur fond de consommation de drogues intensives, les violences envers les femmes, les gens n'arrêtent pas de répéter que "d'autres têtes vont tomber". Car évidemment, Diddy n'organisait pas ses grandes soirées de débauche pour lui tout seul et on sait comment il était populaire dans le show-business. Jusqu'ici, on n'avait eu aucune info concernant la complicité d'autres stars mais aujourd'hui, Jay-Z est mis dans la sauce et lui aussi accusé de viol sur mineure.

Un procès actuellement en cours au civil

Le 8 décembre, on a appris par la NBC que l'avocat texan Tony Buzbee a redéposé un dossier sur une affaire de viol qui ne concernait que Diddy au départ, pour y inclure Jay-Z. Un dossier de plainte qui avait initialement été déposé en octobre, mais ne visait que Diddy à la base. Désormais, la plaignante, qui reste pour le moment anonyme, accuse Diddy et Jay-Z de l'avoir violée alors qu'elle avait 13 ans, dans une soirée qui a eu lieu en 2000 après la cérémonie des MTV Video Music Awards.

La plainte affirme également qu'une autre célébrité, apparemment de sexe féminin, est restée dans la pièce pendant que Jay-Z et Diddy agressaient la victime présumée. La jeune femme aurait visiblement été recrutée par un des chauffeurs de P.Diddy, elle qui voulait absolument rentrer dans les soirées branchées. Elle aurait ensuite signé un accord de confidentialité, avant de se retrouver à 13 ans dans une fête où tout le monde se droguait. Elle-même aurait bu un verre assez étrange, qui lui a fait tourner la tête, lui donnant envie d'aller se coucher.

Finalement, elle a croisé Diddy et Jay-Z. Ce dernier l'aurait déshabillée sous les yeux de Diddy et l'aurait violée, en présence d'une autre star féminine dont le nom n'est pas précisé. Elle aurait ensuite réussi à s'enfuir en appelant son père. De son côté, Jigga a déjà réagi à la plainte en accusant Tony Buzbee de chercher le buzz à tout prix et en qualifiant la plainte de tentative de chantage et d'extorsion. Du côté de Diddy, ça nie également les faits.

Difficile de savoir qui croire, d'autant que la plainte n'a pas été déposée au pénal, mais au civil, ce qui sous-entend que l'avocat de la plaignante cherche effectivement avant tout à obtenir une réparation financière. C'est donc maintenant au tour de la justice de faire son travail dans cette affaire, et visiblement, on risque d'entendre parler encore longtemps de Diddy et de ses éventuels complices, car pour l'instant, ça n'avance pas très vite...

Ce qui est sûr, c'est que cette plainte relance les rumeurs autour des agissements de Diddy et de ses potes, des rumeurs qui avaient notamment été lancées et appuyées par certaines personnalités du rap game et de la street comme Suge Knight ou encore 50 Cent. Pas forcément la source la plus fiable, mais tout de même....