Diddy : son fils lui aussi accusé d'agression sexuelle

La famille entière a un problème avec son zizi on dirait...

C'est le feuilleton le plus glauque à suivre autour du rap US, ou le plus drôle si vous avez un humour bien noir. Car il faut avouer que depuis plusieurs mois, on a de sacrées actualités qui nous arrivent d'outre-Atlantique, concernant P.Diddy. Le chef du label Bad Boy Records est accusé d'agression sexuelle, et chaque semaine on a de nouvelles révélations étranges concernant ses actes. Cette semaine, on apprenait par exemple qu'il avait menacé de tuer une femme en la balançant par dessus un balcon. Mais on apprend aussi que son fils, King Combs, est accusé d'agression sexuelle.

Tel père, tel fils

C'est le média "In Touch" qui révèle qu'une femme a porté plainte pour agression sexuelle envers King Combs, le fils de Diddy. Une plainte qui repose sur un viol qui aurait eu lieu en 2022 lors d'une fête sur un yacht. Le fils du mogul est accusé d'agression, de coups et blessures, d'agression sexuelle et de volonté d'infliger des troubles émotionnels à la victime, Grace O’Marcaigh.

La jeune femme affirme qu'elle travaillait comme steward dans le milieu du yacht depuis 2018, avec la volonté de faire toute sa carrière dans ce domaine, mais que le fils Combs aurait ainsi ruiné tous ses espoirs. Elle affirme que ce qui devait normalement être un après-midi tranquille avec une petite balade en famille se serait finalement transformé en partouze géante, avec de nombreuses personnes présentes sur le yacht, qu'elle aurait identifiées comme étant des travailleurs du sexe.

Forcément, ça lui a fait beaucoup plus de travail pour gérer tout le monde et elle aurait également était témoin de prises massives de drogues, et de scènes de sexe. Le fils Combs aurait ensuite forcé la jeune femme à boire, puis lui a attrapé le bras et a commencé à lui faire du mal. Elle soupçonne d'ailleurs les verres d'avoir été piégés (probablement du GHB). Il l'aurait alors emmenée dans sa chambre, pour lui "montrer son érection", mais elle a réussi à s'enfuir lorsque quelqu'un est rentré.

A la suite de l'incident, la jeune femme aurait perdu son travail et ses partenaires de longue date, lui causant une dépression et l'obligeant à être suivie psychologiquement. Bref, encore une scène horrible décrite par des victimes supposées de la famille Combs. On espère que la justice va finir par faire son travail...