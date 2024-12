Diddy accusé d'avoir secoué une femme par dessus le balcon du 17ème étage

Chaque semaine l'affaire Diddy devient de plus en plus n'importe quoi.

L'étau se resserre

Les semaines passent, et elles vont commencer à se ressembler pour P.Diddy, qui est actuellement emprisonné dans l'attente de son procès. On parle d'ailleurs de "son" procès, mais il risque bien d'y en avoir plusieurs pour tout un tas de motifs différents, puisqu'il n'y a quasiment pas un jour qui passe sans voir arriver de nouvelles accusations concernant le boss de Bad Boy Records. Les étranges voyages organisés avec Justin Bieber, des accusations d'entrave à la justice depuis sa cellule, et maintenant on apprend qu'il aurait même secoué une femme par le balcon du 17ème étage d'une tour.

Une histoire à la Vanilla Ice

On le sait, l'histoire paraît un peu tirée par les cheveux. Elle rappelle d'ailleurs les rumeurs qui circulaient il y a quelques années concernant Suge Knight et Vanilla Ice : le boss de Death Row aurait lui aussi fait passer le rappeur par dessus le balcon pour lui demander de l'argent. Mais cette fois, c'est Diddy qui se retrouve accusé de ce genre de pratiques : Bryana Bongolan lui demande même 10 millions de dollars de dédommagement.

La jeune femme affirme que Diddy l'aurait faite passer par-dessus le balcon du 17ème étage d'un hôtel en menaçant de la tuer, mais aussi qu'elle a été témoin de nombreuses maltraitances du mogul envers Cassie.

Aux alentours du 26 septembre 2016, Sean P Diddy Combs a agressé sexuellement Bryana Bana Bongolan, l'a secouée par dessus le balcon du 17ème étage, avant de la jeter contre un meuble du balcon.

Voilà ce qu'on peut lire dans la plainte. Une plainte dont les détails recoupent ceux qu'on trouve dans le procès verbal des accusations de Cassie envers son ex-boyfriend, ce qui vient renforcer leur crédibilité. L'avocat de Diddy a déjà pris la parole en rejetant toutes les accusations.