Eminem est la meilleure vente d'album rap en 2024 aux Etats-Unis

"The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)" fait un carton.

Il y a eu de très gros albums sortis en 2024 aux Etats-Unis. Mais à tout seigneur tout honneur, c'est bien Eminem qui est (pour le moment), la meilleure vente d'albums en première semaine avec "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)" qui devient aussi, logiquement, numéro un du Billboard 200 avec 281 000 unités d’album équivalentes. Avec cet opus, le rappeur de Detroit réussit l'exploit de mettre fin à la domination sans partage de Taylor Swift qui, avec son album "The Tortured Poets" est restée 12 semaines à la première places des charts US.

Eminem’s 'The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)' Album Ends Taylor Swift's 3-Month Run Atop Billboard 200. pic.twitter.com/wWUXn8WL6d — Complex (@Complex) July 23, 2024

Les ventes en première semaine de "The Death of Slim Shady" en font le plus gros début pour un album de rap de 2024, éclipsant le précédent record de Future et Metro Boomin avec 251 000 unités vendues de "We Don't Trust You". A noter qu'en plus, le dernier opus d'Eminem n'aura de sortie physique que le 13 septembre prochain.

"The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)" est le 11e album numéro un d’Em, ce qui le place au niveau de Kanye West, Bruce Springsteen et Barbra Streisand. Seuls Drake (13), Swift (14), JAY-Z (14 également) et The Beatles (19) en ont plus.

Cet album a aussi eu de meilleurs chiffres que les derniers opus d'Eminem puisqu'en 2020, "Music to be Murdered By" s'est écoulé à 279 000 copies tandis que "Revival" sorti en 2017 comptait 267 000 ventes en première semaine.

Le patron est retour, qu'on se le dise !