Eminem : tous les noms qu’il cite dans “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)”

Le name dropping poussé à son maximum.

Eminem est de retour avec "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)" et comme souvent, son album est une source inépuisable de noms puisque le rappeur de Détroit cite beaucoup de ses collègues rappeurs et des dizaines de noms de personnalités publiques. Il en profite également pour glisser des tacles comme à Ja Rule, Diddy ou l'experte conservatrice Candace Owens. Il parle également de sa famille (comme souvent) et continue de troller l'acteur décédé Christopher Reeves.

XXL a dressé la liste entière des personnalités dont Eminem cite les noms dans "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)". C'est impressionnant !

Rappeurs

André 3000

Arrested Developement

BabyTron

Big Daddy Kane

Big Sean

Black Eyed Peas

Canibus

Cool C

DaBaby

Diddy

DJ Paul

Dr. Dre

Ez Mil

GZA

Intelligent Hoodlum

Jadakiss

Ja Rule

Joyner Lucas

Kendrick Lamar

Kid Cudi

Lil Wayne

LL Cool J

Lord Jamar

Megan Thee Stallion

Melle Mel

MGK

Nas

Nicki Minaj

Playboi Carti

Redman

RZA

Steady B

Sticky Fingaz

The Notorious B.I.G.

Tupac Shakur

Will Smith

U-God

Ye

Figures politiques

Abraham Lincoln

Jimmy Carter

Kim Jong Un

Famille

Alaina Marie Mathers

Deborah Mathers

Hailie Jade Mathers

Nathan Mathers

Stevie Laine Mathers

Artistes et professionnels de la musique

Aaron Hall

Dido

Jelly Roll

Jimmy Lovine

Kurt Cobain

Limp Bizkit

Lizzo

Marilyn Manson

Paul Rosenberg

Prince

R. Kelly

Ray J

Shakira

SZA

Skylar Grey

Criminels

Jeffery Epstein

Kyle Rittenhouse

Nikolas Cruz

Sherri Papini

Comédiens

Dave Chapelle

Pete Davidson

Acteurs/actrices

Bill Cosby

Alec Baldwin

Amber Heard

Ben Affleck

Cristopher Reeves

David Carradine

Halyna Hutchins

Jada Pinkett-Smith

Liza Minnelli

Nick Cannon

Seth Green

Tobey Maguire

Athlètes

Colin Kaepernick

Johnny Manziel

Mike Tyson

Autres célébrités

Caitlyn Jenner

Candace Owens

Casey Anthony

Dr. Jack Kevorkian

Harry Houdini

Jayland Walker

Kim Kardashian

Mark Twain

RuPaul

Scott Van Pelt

Travis Bickle

Personnages animés

Brian (Family Guy)

Cartman (South Park)