Eminem dévoile un nouveau teaser pour "The Death of Slim Shady (Coupe De Grâce)"

Eminem vient de dévoiler un nouveau teaser pour son album "The Death of Slim Shady (Coupe De Grâce)" qui sort ce vendredi 12 juillet. Toute la promo de ce disque est centrée sur le meurtre de son alter ego en début de carrière. Dans une vidéo partagée sur Instagram ce mercredi 10 juillet, on voit une personne non identifiée passer devant une pierre tombale marquée "Slim Shady" et cracher dessus.