Eminem s'en prend à Diddy et Kanye West

Eminem n'a rien perdu de sa verve...

Eminem vient de sortir son dernier album, "The Death of Slim Shady (Coupe de Grâce)", et à la manière de Slim Shady, il s'en prend à Diddy concernant les allégations d'agression sexuelle portées contre lui dans la chanson "Fuel" avec JID.

Il rappe notamment :

"Do not test like an essay (Why?)/’Cause like where my homies out West, aye (Yeah)/

We can just say (What?)/I'm like an R-A-P-E-R/I got so many S-As/S-As/Wait, he didn't just spell the word rapper and leave out a 'P', did he?/Yup/R-I-P, rest in peace, Biggie/And ’Pac, both of y'all should be living/Yup, but I ain't tryna beef with him ’cause he might put a hit on me like Keefe D, get him/And that's the only way you're gonna be killing me (Nah)

Ain't gonna be on no beat, silly (Yeah)"

Les paroles spécifiques, "I'm like an R-A-P-E-R/I got so many S-As/S-As/Wait, he didn't just spell the word rapper and leave out a 'P', did he?" font référence au surnom de Diddy des années 1990, P. Diddy, et aux nombreuses allégations d'agression sexuelle dont il fait l'objet et pour lequel il a été accusé.

En effet, depuis novembre dernier, huit procès ont été intentés contre Diddy pour viol, agression sexuelle, trafic sexuel et violence. Une poursuite intentée par son ex-petite amie, Cassie, a été réglée à l'amiable...

Comme il était bien chaud, il s'en également pris à Kanye West dans le titre "Antichrist". Il rappe :

“Say they wish that I wasn't so angry, don't wanna see me go off the deep end like Ye, ay”

Et dans "Bad One", il en rajoute une couche :

"Brain is dead, space cadet/Like when Ye forgets to take his meds"

En français :

"Ils espèrent tous que je ne sois pas en colère, ils ne veulent pas me voir sombrer comme Ye, ouais, Le cerveau est mort, comme quand Ye oublie de prendre ses médicaments"

🚨 Eminem a lancé un pique à Kanye West dans son nouvel album sorti cette nuit !



"Ils espèrent tous que je ne sois pas en colère, ils ne veulent pas me voir sombrer comme Ye, ouais,



Le cerveau est mort, comme quand Ye oublie de prendre ses médicaments" pic.twitter.com/6wuH7q4Q78 — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) July 12, 2024

L'album est truffé de références, il n'est pas exclu qu'Eminem envoie d'autres piques à d'autres personnes dans d'autres morceaux... A suivre donc...