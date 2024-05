Cassie sort du silence après les révélations sur Diddy

"La violence domestique est LE problème. Cela m'a brisé en quelqu'un que je n'aurais jamais pensé devenir".

Après la diffusion d’une violente vidéo où on voit Diddy violenté son ex-femme Cassie, la principale intéressée prend la parole pour remercier son public du soutien qu’elle reçoit.

"Merci pour tout l'amour et le soutien de ma famille, de mes amis, de mes étrangers et de ceux que je n'ai pas encore rencontrés", débute Cassie. Dans un communiqué diffusée sur ses réseaux sociaux, la chanteuse américaine et ex-compagne de Diddy choisit de prendre la parole. Alors qu’elle accusait en novembre dernier le rappeur américain de viol et de violences durant leur relation, elle est finalement revenue sur sa plainte après qu’un accord ait été trouvé. Mais il y a quelques temps, une terrible vidéo remet tout en question. Publiée par CNN, on y voit Diddy frapper à plusieurs reprises Cassie dans le couloir dans un hôtel à Los Angeles.

Dans son communiqué, la chanteuse poursuit : "La violence domestique est LE problème. Cela m'a brisé en quelqu'un que je n'aurais jamais pensé devenir. Avec beaucoup de travail acharné, je vais mieux aujourd'hui, mais je me remettrai toujours de mon passé". Aujourd’hui marié à Alex Fine, ce dernier a lui aussi réagi à la vidéo : "Les hommes qui frappent les femmes ne sont pas des hommes". Cassie conclut alors son texte : "J'offre ma main à ceux qui vivent encore dans la peur. Tendez la main à votre personnel, ne les coupez pas. Personne ne devrait porter ce poids seul. Le voyage de guérison ne se termine jamais, mais ce soutien signifie tout pour moi. Merci." De son côté, Diddy a présenté ses excuses en vidéo, mais le mal est déjà fait. "Personne ne se laissera influencer par ces mots fourbes", déclarait l’avocat de Cassie.