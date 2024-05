Diddy : le mari de Cassie réagit à la vidéo où il l'a frappe

"Les hommes qui frappent les femmes ne sont pas des hommes"

Le mari actuel de Cassie, Alex Fine, s'est exprimé par le biais d'une lettre ouverte suite à la vidéo de 2016 montrant Diddy agressant physiquement Cassie. Alex Fine a partagé sur sa page Instagram la lettre, adressée aux femmes et aux enfants, qui s'adresse aux hommes agresseurs.

"Les hommes qui frappent les femmes ne sont pas des hommes", a-t-il commencé. "Les hommes qui le permettent et protègent ces personnes ne sont pas des hommes. En tant qu'hommes, la violence contre les femmes ne devrait pas être inévitable, vérifiez vos frères, vos amis et votre famille. Nos filles, nos sœurs, nos mères et nos épouses devraient se sentir protégées et aimées. Tenez les femmes de votre vie en haute estime. Les hommes qui font du mal aux femmes détestent les femmes."

Fine a poursuivi en écrivant : "À tous les survivants, trouvez les hommes et les femmes qui vous aident et vous aiment. À tous les survivants, vos histoires sont vraies et les gens vous croient. À tous les survivants, vous n'êtes pas seuls, et il y a des hommes et des femmes qui ne se soucient que de votre bien-être et de votre sécurité. Nous voulons que vous réussissiez et que vous vous épanouissiez. À toutes les femmes et à tous les enfants, je suis désolé que vous viviez dans un monde où vous n'êtes pas protégés et où vous ne vous sentez pas égaux. Je veux élever mes filles dans un monde où elles sont en sécurité et aimées."

Le mari de Cassie a conclu le message en disant : "Aux agresseurs, vous êtes finis, vous n'êtes plus en sécurité, vous n'êtes plus protégés, les hommes à vos côtés sont tout aussi faibles, vous êtes tellement malheureux avec vous-même que la mort serait considérée comme une gentillesse."

Diddy a été filmé en train d'agresser physiquement son ex-petite amie, Cassie, avec laquelle il aura un procès retentissant en novembre 2023. Dans de nouvelles images troublantes datant du 5 mars 2016 obtenues par CNN, on peut voir une violente agression de la chanteuse Cassie par son ex-compagnon Diddy dans un hôtel de Los Angeles.