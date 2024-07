Kanye West : la retraite la plus rapide de l’histoire...

Ce fut bref.

Kanye West avait pourtant annoncé sa retraite musicale. En effet, le 9 juillet dernier, Rich The Kid avait partagé un screenshot d'une conversation avec Ye, dans laquelle il déclarait souhaiter vouloir "se retirer de la musique" et qu'il n'était "pas sûr de savoir quoi faire d'autre".

🚨 𝗞𝗮𝗻𝘆𝗲 𝗪𝗲𝘀𝘁 𝘃𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗱’𝗮𝗻𝗻𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿 𝗾𝘂’𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗮𝗶𝘁 𝘀𝗮 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗮𝗶𝘁𝗲 !



"Je prends ma retraite dans la musique..je sais pas encore ce que je vais faire" pic.twitter.com/n3kr27I9jm — WRLD (@wrld_mag) July 9, 2024

Cette pause n'aura pas duré très longtemps car le rappeur controversé est déjà de retour. En effet, tout cela n'était en fait qu'une stratégie de la part de l'interprète de "New Freezer" afin de promouvoir son nouvel album "Life's a Gamble", qui sortira le 19 juillet prochain. Sur la tracklist du projet, les fans ont ainsi pu découvrir un tout nouveau morceau avec le rappeur d'Atlanta, intitulé "Plain Jane".

West apparaît également sur deux titres de l'album "Gimme a Second 2" avec Ty Dolla $ign et Peso Pluma, dévoilé le 21 juin dernier. Autre bonne nouvelle pour les fans, Kanye sera présent sur une nouvelle chanson avec Consequence ce vendredi 12 juillet. Ce nouveau titre devrait figurer sur l'album du rappeur du Queens "Nice Doing Business With You", qui contient notamment un morceau produit par Kanye West lui-même : "Blood Stain". Bon, que les fans se rassurent, la retraite de Ye n'est à priori pas pour tout de suite.