Rich The Kid dévoile le clip de "Band Man"

Un morceau produit par le célèbre "d.a got that dope".

Rich The Kid dévoile le clip de son tout nouveau son "Band Man". Dans le clip, le rappeur originaire de New York s'amuse aux côtés d'une équipe de batteurs, s'affichant également avec des filles et une tonne de billets. Ce titre est dévoilé en même temps que "Gimme A Sec", avec Peso Pluma. Les deux morceaux sont extraits de son prochain album "Life's A Gamble", disponible en juin prochain.