Kanye West menacé d'une plainte pour diffamation à propos des activités sexuelles de Taylor Swift

Une fois de plus, Kanye West semble être allé trop loin...

Entre Kanye West et Taylor Swift, ce n'est pas le grand amour, et tout le monde le sait depuis le discours lunaire de Yeezus lors des MTV Video Music Awards de 2009 : le rappeur était monté sur scène lors de la remise du prix de la meilleure vidéo féminine de l'année à Taylor Swift, pour dire que les clips de Beyoncé étaient bien meilleurs. On pensait que les deux stars avaient fini par mettre les choses à plat entre elles, il y a quelques mois, mais il n'en est rien : Kanye pourrait même être le sujet d'une plainte de la part de la chanteuse, pour diffamation à propos de ses activités sexuelles.

Ça commence à faire beaucoup : après avoir insulté Jay-Z, Beyoncé et leurs enfants, avant de s'excuser, puis de leur manquer de respect à nouveau, c'est désormais sur Taylor Swift que Kanye West semble avoir jeté son attention. Et plus précisément, sur la vie sexuelle de la chanteuse, puisque le rappeur affirmait, dans des tweets qui ont depuis été supprimés :

Je vais vous montrer un exemple de racisme : Justin Bieber et Harry Styles ont baisé Taylor Swift à deux et ils ne m'ont pas appelé. [...] Je vous jure sur ce que j'ai de plus cher que ce tweet est vrai.

Dans un autre tweet, il clame également : "je suis dégoûté de ne pas avoir baisé Taylor Swift... pour le moment !". Evidemment, les équipes juridiques de la chanteuse n'ont pas laissé passer ce nouveau dérapage et ont fait parvenir à Kanye West une "cease and desist letter", pour l'inciter à supprimer ses tweets jugés diffamatoires, et à ne pas recommencer. Ils qualifient également ces tweets de "harcèlement sexuel" :

Ce n'est pas seulement au sujet de Kanye West qui raconte des ragots. Il s'agit de Kanye West qui harcèle une femme, la diffame et qui affiche une volonté de lui faire du mal à elle et à sa carrière.

Certaines sources affirment également que Travis Kelce, le boyfriend de Taylor Swift qui est également joueur de football américain, voudrait rencontrer Kanye West "d'homme à homme". Et il a beau être aussi croyant qu'il le veut, pas sûr que Dieu puisse le sauver d'une bonne grosse mandale dans la gueule si jamais il faisait un 1v1 avec un joueur de football américain...

En tout cas, ce "ban twitter" de Kanye West, même s'il est temporaire, devrait lui faire le plus grand bien...