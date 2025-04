Booba : notre top 5 des morceaux de "D.U.C.", qui fête ses 10 ans

L'occasion de se replonger dans un des albums marquants de Booba, avec cette petite sélection des 5 meilleurs morceaux.

Tellement de choses se sont passées dans la carrière de Booba pendant ces dernières années, qu'on a l'impression que son album "D.U.C." est sorti avant-hier. Pourtant, l'album fêtait ses dix ans ce 13 avril. C'est l'occasion de mesurer le chemin parcouru par le rappeur depuis, lui qui s'est fait beaucoup plus rare dans les bacs, mais continue de plus ou moins baffer le game à chaque sortie, et à faire régner la terreur via ses réseaux sociaux.

Mais c'est aussi le moment idéal pour se replonger dans ce projet qui, s'il n'est pas un classique (il n'a pas changé le game comme "Temps Mort", "Ouest Side", ou encore "Nero Nemesis"), représente un moment clé de la carrière du Duc, puisque c'est le premier vrai projet qu'il sort après être rentré en clash contre tout le monde (Rohff, La Fouine, Kaaris, Saïd Taghmaoui, Tariq Ramadan,...), puisque "Futur" était déjà bouclé avant le début des hostilités fin 2012. On retrouve donc Kopp en général de guerre, en mode seul contre tous, sur un projet assez varié. Voici notre top 5 des meilleurs morceaux de "D.U.C." !

"LVMH"

On commence par le titre qui est probablement celui qui a eu le plus de visibilité au moment de la sortie de l'album, car il faut dire que le morceau a eu droit à un clip, plutôt marquant. Une vidéo entre luxe et attitude caillera de fou, avec quelques symboles Illuminati (devenus à la mode dans le rap grâce à Kanye West et Jay-Z), mais surtout une chanson rempli de grosses punchlines bien crades, comme celle sur Mimie Mathy. On y trouve un Kopp en full egotrip, conscient d'être le numéro 1, mais qui n'est pas apaisé, loin de là. Il semble même plus prêt que jamais pour la guerre. On ressent d'ailleurs l'influence de la scène d'Atlanta, notamment Future, avec ce flow assez haché typique de la trap. Le tout, sur une grosse prod signée X-Plosive, c'était obligé de cartonner.

"La Mort leur va si bien"

On passe maintenant à un petit OVNI présent sur l'album, avec cette prod venue d'ailleurs signée Wealstarr. D'ailleurs, c'est l'occasion de parler rapidement des prods de "D.U.C.", car après un "Futur" quasi-entièrement produit par Therapy, B2O a fait le choix d'avoir recours à une multitude de beatmakers pour son album. Il faut dire que Therapy a visiblement choisi le camp de Kaaris dans le terrible clash qui les oppose. Le résultat, ce sont des prods au niveau variable, avec certaines anecdotiques, et d'autres hallucinantes, comme sur ce titre. En plus de la prod folle, on retrouve Kopp en grande forme, avec des punchlines d'un autre monde ("Avant d'te tuer, j'commence par ièch"), et une attitude volontairement violente et agressive ("Beretta dans la bouche, tu vas me remettre"), bref, un excellent morceau.

"Bellucci" feat Future

Si on a mis ce titre, c'est parce qu'on était tout simplement obligés de le mentionner : il s'agit tout simplement d'un des seuls feats réussis avec un rappeur US de toute l'histoire du game FR. D'ailleurs, Future est souvent impliqué lorsqu'il s'agit de feat réussi entre la France et les States (comme sur "Crystal"). Mais sur ce titre, Kopp et Future sont très énervés, au top de leur forme, avec cette prod rapide, sur laquelle les deux rappeurs mitraillent, sans trop d'autotune, bien dans les temps chacun à leur manière, sur une prod qui est aussi signée X-Plosive.

"OKLM"

On hésitait avec "Tony Sosa", qui est aussi un très gros titre du projet, sur une incroyable prod de Richie Beats qui plus est. Mais a posteriori, c'est probablement "OKLM" qui a laissé la plus grosse trace, car B2O a ensuite lancé tout un business, et même une radio, en se servant de cette expression. Et puis, on le retrouve sur ce titre au sommet de l'egotrip, lui dont la "carrière est incroyable", n'en déplaise aux rageux et à ses rivaux du rap game. On retrouve ici une grosse prod trap bien typique de l'époque, et même si le clip n'a que très peu de rapport avec le morceau (sombre histoire de règlement de compte et de fusillade), il fait clairement partie des singles qui ont porté le projet.

"Temps Mort 2.0" feat Lino

On termine par ce qui est peut-être la masterclass de l'album, si on parle dans des termes purement rap. Une nouvelle connexion entre Booba et Lino, deux des meilleures plumes de l'histoire du rap français. D'ailleurs, ça se sent que les deux kickeurs sont en mode compétition, et qu'ils se sont mis en mode sale pour écrire leur couplet. Au final, c'est B2O qui s'en sort le mieux, le couplet est plus percutant (et on dirait même qu'il a utilisé une ruse de vieil Apache pour accélérer l'instru sur son passage), et ses images sont folles, avec "J'arrive chez eux 6h du mat avec la tête de leur chef", des mots en wolof, et un egotrip quasi parfait, bref, peut-être le morceau de l'album qui mérite le plus le titre de "classique" !