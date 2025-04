Central Cee reprend Matuidi Charo en concert, Niska valide fort !

Le public était en feu !

Est-ce que 2025 ne serait pas l’année de Central Cee ? Bon, on n’a plus besoin de le présenter, mais le rappeur britannique est déjà dans le top du game depuis plusieurs années maintenant. Preuve en est : il est actuellement le rappeur européen le plus streamé au monde (devant Jul et Gims) depuis le début de l’année.

Et ce qui aide vachement, c’est son tout premier album solo intitulé "Can’t Rush Greatness", sorti le 24 janvier 2025, qui connaît déjà un succès fulgurant, considéré par beaucoup comme l’un des albums de l’année.

En France, la hype autour de lui ne redescend pas, comme on a pu le constater lors de son concert à l’Accor Arena ce dimanche 13 avril. L’artiste était bouillant, le public français totalement au rendez-vous, et pour les remercier, Central Cee leur a offert un moment exceptionnel !

Pendant l’interprétation de son morceau "6 for 6", l’instru légendaire de "Matuidi Charo" de Niska a retenti dans la salle… Et là, Central Cee a enchaîné tout son morceau sur cette prod iconique. Résultat : la foule en ébullition, un des moments les plus marquants du concert !

Et ce moment est vite arrivé aux oreilles de Niska lui-même, qui a tenu à saluer le geste du Londonien sur les réseaux sociaux avec un sobre mais puissant : "Respect @centralcee".



Une validation forte qui marque encore plus la connexion entre la scène rap française et anglaise, et qui prouve que ce lien est plus solide que jamais.

Un moment fort, Paris s’en souviendra, et la connexion UK-France ne fait que commencer !